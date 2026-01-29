Экс-депутату Госдумы Бальбеку вменяют нарушения неприкосновенности частной жизни вице-премьера Крыма

Стало известно, что вменяют бывшему депутату Госдумы Руслану Бальбеку.

"Относительно нарушения неприкосновенности частной жизни, то речь идет о заместителе председателя правительства Крыма Елене Романовской", - сказал РИА Новости адвокат Алексей Анохин.

48-летний Бальбек арестован по решению суда, он является фигурантом уголовного дела по статьям "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Клевета". Бальбек родился 28 августа 1977 г. в городе Бекабад Узбекской ССР. С 2014 г. работал зампредом Совета министров Крыма, в 2016-м году избран депутатом Госдумы. Член "Единой России" с 2014 г.