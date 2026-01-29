Россия и Украина сегодня обменяются телами погибших

29 января состоится очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной, передает РБК со ссылкой на члена парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

В последний раз публично сообщалось о таком обмене 20 ноября 2025 года. Тогда Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших, Украина вернула 30 тел. О параметрах сегодняшнего обмена не сообщается.

Обмены телами погибших проходят в рамках стамбульских договоренностей российской и украинской сторон. Непосредственное участие в них периодически принимают уполномоченные по правам человека с обеих сторон.