В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли волонтерские штабы, помогающие участникам СВО

В Нижнем Тагиле сгорели два волонтерских штаба, чьи активисты оказывали поддержку участникам специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях написали волонтеры.

По словам активистов штаба "Искра жизни", что находится на Вогульской, 55, поджог устроили 28 января после 21.00. Неизвестные воспользовались зажигательной смесью, которую залили в разбитые ими же окна. Большая часть уже приготовленных для отправки посылок пришла в негодность.

"Мы готовили три большие отправки в ближайшие дни. Икона, которая была подарена нашей организации и освящала своей благодатью, не сгорела! С божьей помощью мы справимся! Нас, волонтеров Тагила, которые свято верят в свою Правду, не сломить!" - заявили волонтеры.

Они также рассказали, что после поджога их помещения, загорелся и штаб волонтерской организации "Время действовать", который находится по соседству.