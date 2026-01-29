Минтруда Кузбасса назвало причины смерти пациентов пансионата в Прокопьевске

Комиссия выявила причины смерти девяти пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса.

"По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами", – сообщает министерство.

Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы.

Отметим, девять постояльцев пансионата умерли в январе. Ранее минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позднее их количество выросло до 50, двое находились в тяжелом состоянии.

СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий). Прокуратура Кузбасса взяла расследование под контроль.

Тем временем, по информации Shot, сотрудники учреждения жаловались на нехватку персонала, в частности, медсестер. Тем же, кто уже был устроен, приходилось мыть полы, что должны делать санитарки. Похожая проблема, как сообщали СМИ, была и в новокузнецком роддоме №1, где в начале января умерли девять младенцев.