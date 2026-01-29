Российские банки расширяют возможности цифровых сервисов

Пресс-служба банка "ЗЕНИТ" сообщает о расширении возможностей цифровых сервисов.

В рамках развития цифровых сервисов интернет-банка и мобильного приложения "ЗЕНИТ Онлайн" теперь клиентам стали доступны новые функции, которые делают повседневные платежи и контроль расходов ещё удобнее.

Так, в разделе «Платежи» появились следующие функции: подписки на уведомления о начислении штрафов, налогов и платежей за услуги ЖКХ, оплата услуг мобильной связи операторов стран СНГ (Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Армении) — в разделе «Мобильная связь Ближнего Зарубежья», оплата онлайн-игр поставщиков стран СНГ в разделе «Игры и соцсети».

Новые возможности "ЗЕНИТ Онлайн", считают в банке, позволяют клиентам быстрее оплачивать наиболее востребованные услуги, а также упрощают контроль за регулярными платежами. Актуальные версии мобильного приложения ЗЕНИТ Онлайн доступны в RuStore, Samsung Galaxy Store, а также для скачивания напрямую на сайте Банка ЗЕНИТ.

