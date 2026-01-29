Двое жителей Дагестана убиты во время попытки совершить теракт

В Дагестане предотвращена попытка диверсионно-террористических актов (ДТА). Их готовились совершить по плану запрещённой в России международной террористической организации.

Двое жителей Дагестана через Telegram познакомились с вербовщиком, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт. По заданию куратора они подобрали объекты для атак – религиозный объект и участок железнодорожного перегона Махачкала – Дербент), провели разведку и изготовили самодельное взрывное устройство.

Злоумышленников попытались задержать при попытке совершить теракт вблизи железнодорожной станции "Уллубиево". Они оказали вооружённое сопротивление и были убиты. Расследование продолжается, сообщает центр общественных связей ФСБ России.