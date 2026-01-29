В Первоуральске судят группу, производившую и хранившую контрафактный алкоголь

В Первоуральском городском суде приступили к рассмотрению уголовного дела о производстве и хранении немаркированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

На скамье трое подсудимых, входивших в состав организованной преступной группы. По данным органов предварительного расследования с ноября 2024 по июль 2025 года группа, не имея соответствующей лицензии, организовала цех по розливу спиртного в селе Новоалексеевка на территории промбазы "Изумруд".

Готовую продукцию без обязательных акцизных марок обвиняемые хранили на месте производства, а также на складах "Логистика Урала" в Екатеринбурге и "База Комплектации" в Березовском. Ущерб государству от деятельности группы предварительно оценивается более чем в 7 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

На первом заседании подсудимые полностью признали свою вину по пп. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В суде были исследованы письменные материалы дела, допрошены свидетели и подсудимые.

На следующем заседании 5 февраля состоятся прения сторон.