29 Января 2026
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ Фадеев заявил об абсурдности курса "светская этика" в школах

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что воспитание и разъяснение детям основ христианских религий в школе будут профилактировать преступность среди школьников и повысят статус учителей.

"Положение учителя… не говорю даже о зарплате, хоть и это очень важно. Но как унижают учителя, сколько позорных роликов в интернете. Сколько случаев было недавних – и в Екатеринбурге, и в Подмосковье, - сказал правозащитник, выступая на Рождественских парламентских встречах в СФ. - Президент поддержал идею возвращения оценки за поведение. Не надо стремиться наказать школьников. Надо во что бы то ни стало защитить учителя. Это [неуважение к учителю] недопустимо, это подрывает цивилизационные основы общества".

По мнению Фадеева, есть два "источника поведения хулиганов".

"Во-первых, решение 90-х и 80-х годов о том, что образование – это сфера услуг. Какой-то дурак в свое время назвал сферой услуг и культуру, и школу, и здравоохранение. По опросам Минпросвещения, учителя считают виноватыми родителей в таком поведении. Нужно вернуться к норме, когда по значению для детей учитель на втором месте после родителей. А во-вторых, есть три института познания: наука, искусство, религия. Было принято, что религия – это вредное увлечение. Особенно это было принято при советской власти. Почему же мы не объясняем школьникам, что такое христианская религия. Надо объяснять школьникам как мир устроен", - заявил Фадеев. Он добавил: "Нет никакой светской этики, все нравственные законы произрастают из религиозных основ".

Теги: валерий фадеев, школа, воспитание


