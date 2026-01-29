Экс-глава РЖД назвал возможную причину убийства своего советника

Экс-глава РЖД Владимир Якунин высказался об дела об гибели в 2002 г. своего советника на общественных началах Игоря Фоминова. Он пал жертвой убийц, и Якунин полагает, что случившееся преследовало цель дестабилизировать его работу.

В момент убийства Фоминова Якунин был первым заместителем министра путей сообщения. На следствии по делу он рассказал, что с Игорем Фоминовым он познакомился в конце 1980-х, когда тот работал в посольстве СССР в США. Дружба сохранилась и после возвращения Фоминова в Россию.

Якунин выразил мнение, что убийство связано "с угрозой его собственной служебной деятельности, поскольку Фоминов являлся его ближайшим доверенным лицом, его устранение могло быть направлено на дестабилизацию его работы". Согласно показаниям Владимира Якунина, за две недели до гибели Игорь Фоминов говорил ему, что заметил за собой и своим автомобилем слежку. Организовать "контрнаблюдение и охрану" советника он хотел, но не успел.

52-летний Фоминов был застрелен 15 марта 2002 г. в момент возвращения в дачный поселок "Аграрник", где жил. В нескольких сотнях метров от дачи его автомобиль остановил другой водитель, якобы желавший узнать куда-то путь. Тут же из салона стоявшей у обочины машины по жертве открыли огонь. Получивший четыре пули Фоминов смог добраться до дачи, однако умер от кровопотери, пишет "Ъ".