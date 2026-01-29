Девять пациентов умерли в интернате Кузбасса, где было массовое заражение

Девять человек умерли в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области, предварительно, из‑за гриппа А, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, с начала января в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались семь человек. Остальные, по данным властей региона, умерли после госпитализации. Всего было госпитализировано 50 человек.

Shot сообщает, что у двух человек выявили внебольничную пневмонию. Пациенты жаловались на лихорадку, высокую температуру до 40 градусов, сильную головную боль и ломоту в теле.

Напомним, в Новокузнецке с начала января в роддоме №1 умерли девять младенцев. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. 14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Позже версия смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка из-за вспышки инфекции не подтвердилась. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Умершие малыши были недоношенными и с врожденными патологиями.