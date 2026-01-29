29 Января 2026
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном под видом юридической помощи

В Тюмени вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном под видом юридической помощи, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Ленинский районный суд признал виновными 45-летнюю женщину и 41-летнего мужчину по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2024 года к подсудимой обратился директор коммерческой организации за помощью в разрешении конфликта с бизнес-партнером, так как опасался уголовного преследования.

Вместо помощи женщина вместе с двумя сообщниками (у которых было юридическое образование и опыт работы в полиции) разработала схему хищения. Они заключили с предпринимателем договор, оформили доверенность и создавали видимость работы: встречались с его контрагентом, уверяли, что ведут переговоры с правоохранителями.

Мошенники убедили клиента, что в отношении него в полиции проводится проверка по заявлению конкурента и грозит арест счетов. Они пообещали "решить вопрос" с бывшими коллегами. Под этим предлогом с марта по апрель 2024 года предприниматель перевел со счетов компании более 10 млн рублей на указанные "безопасные" счета и лично передал 5 млн рублей на якобы взятку.

Чтобы скрыть обман, они продолжали имитировать деятельность, изолируя потерпевшего от реальных правоохранительных органов.

Суд назначил мужчине три года колонии общего режима. Женщина получила четыре года колонии того же режима, но реальное отбывание наказания ей отсрочено до достижения ее младшим ребенком, 2020 года рождения, 14 лет.

С осужденных солидарно взыскано 5,5 млн рублей в пользу потерпевшего. Также суд конфисковал в доход государства 5 млн рублей, которые фигуранты выманили под видом взятки.

Теги: мошенничество, уголовное дело, юридическая помощь


