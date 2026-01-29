Глава евродипломатии допустила серьезные территориальные уступки от Киева

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас допустила серьезные территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. Об этом она заявила перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

"Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать", - приводит слова Каллас РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. Как заявил на слушаниях в Сенате госсекретарь США Марко Рубио, они предусматривают, в том числе, размещение войск Великобритании и Франции на Украине.

По данным Reuters, американские власти дали понять Украине, что получение гарантий безопасности Вашингтона зависит от подписания Украиной мирного соглашения с Россией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для мирного урегулирования будет подписано два отдельных документа: соглашение Украины с США из 20 пунктов и соглашение между США и РФ.