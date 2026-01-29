Письмо о выигрыше от "маркетплейса" обернулось потерей денег для югорчанки

Жительница поселка Агириш в Советском районе Югры стала жертвой мошенников, поверив в победу в новогоднем розыгрыше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

52-летняя женщина обратилась в полицию после того, как на её электронную почту пришло письмо, якобы от известного маркетплейса. В нем организаторы благодарили за активность и предлагали перейти по ссылке для участия в праздничном розыгрыше. После вращения виртуальной рулетки заявительнице выпало несколько призов. Ей предложили обменять их на денежное вознаграждение в размере 340 тысяч рублей, однако для получения выигрыша потребовалось оплатить "пошлину".

Не заподозрив обмана, женщина перевела на указанную карту более пяти тысяч рублей. После перевода обещанные 340 тысяч так и не поступили, и она поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту следователями ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Полиция призывает граждан быть осторожными при получении сообщений о выигрыше, не сообщать данные банковских карт и коды подтверждения посторонним, а также не переводить деньги на незнакомые счета.