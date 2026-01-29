Свердловские власти следят за ремонтом котельной "Уральская" в Кушве

Ремонтные работы в котельной "Уральская" поставлены на контроль в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Как ранее и заявлял градоначальник Михаил Слепухин, все работы планируется завершить до конца недели.

Напомним, что этой зимой жители Кушвы не впервые остаются без отопления. Вечером 20 января в городе вышел из строя котел на котельной "Блочная", из-за чего в 20 многоквартирных домах и 11 домовладениях тепло подавалось с пониженными параметрами, не соответствующими нормативам. А 11 января из-за аварии на теплотрассе было прекращено отопление части жилого сектора города, где может проживать до 11 тысяч человек.

На сегодняшний день из-за поломки оборудования на "Уральской", пониженная температура сохраняется в 20 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах Кушвы. По словам Слепухина, 28 января специалисты ремонтировали второй и третий котлы, завершение работ на которых запланированы на 30 января и 1 февраля соответственно.

"МУП "Теплодом" уже заменил чугунные секции на одном из четырех котлов, восстановив поверхности нагрева. У предприятия сформирован резерв для проведения ревизии и ремонта оборудования при необходимости. Специалисты работают практически круглосуточно", - сообщили в департаменте.

Там также добавили, что ведется подготовка к строительству новой блочно-модульной газовой котельной, которую планируют ввести в эксплуатацию к началу отопительного сезона в 2026 году.

Управляющими компаниями организован постоянный мониторинг температуры в жилых помещениях. По всем вопросам, связанным с теплоснабжением в доме, можно обратиться в ЕДДС по номеру: 2-41-42.