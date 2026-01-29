В центре Тобольска возведут монумент погибшим бойцам СВО

В центре Тобольска возведут монумент погибшим бойцам СВО. Об этом сообщил глава города Петр Вагин, передает корреспондент Накануне.RU.

"В продолжение площади Победы появится монумент, рядом с которым будут расположены пилоны с именами погибших бойцов. Место для воинских ритуалов отдания почестей, проведения парадов славы, торжественных и патриотических мероприятий. В монументе будет воплощен собирательный образ русского воина, который идет за своими отцами и дедами к нашей общей победе. В рамках благоустройства перенесем фонтан, выполним работу по прилегающей территории, высадим деревья. Все детали подлежат дальнейшей доработке", - заявил Петр Вагин.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в обсуждении: близких и родных участников СВО, а также всех представителей общественности за конструктивные предложения.