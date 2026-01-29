29 Января 2026
в россии
Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

В Ростовской области избита школьница, отец которой погиб на полях СВО

В Аксайском районе Ростовской области избита школьница. Мальчик ударил свою одноклассницу, та упала и потеряла сознание.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Следователи дадут правовую оценку действиям участников происшествия и органов профилактики, сообщает управление СКР по Ростовской области.

Газета.Ru приводит обстоятельства случившегося. Один из школьников ждал пострадавшую около двери класса. Когда она оказалась около косяка, подросток ударил девочку о него головой. После этого ученица упала. По словам матери ребёнка, конфликт между несовершеннолетними начался после того, как они стали затрагивать тему отца девочки, который погиб на полях специальной военной операции. Видео случившегося в соцсетях опубликовали сами школьники.

По данным местных чатов, которые публикует RT, травля пострадавшей девочки началась после гибели её отца в зоне СВО, а одноклассники говорили школьнице, что "у них хотя бы папа есть".

Теги: Отец, дочь, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

