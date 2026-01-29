29 Января 2026
Фото: Накануне.RU

Приставы наложили арест на три компании детей депутата Госдумы Дорошенко

Судебные приставы наложили обеспечительный арест на три компании, связанные с детьми депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Миланой и Эльдаром.

Компании специализируются на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, а также перевозке грузов, передает ТАСС.

Кроме того, в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко возбуждено уголовное дело, они отправлены под стражу.

Решение об аресте компаний принято в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства имущество депутата Госдумы Дорошенко, бывшего депутата ГД Анатолия Вороновского и других аффилированных с ними лиц. Ранее сообщалось, что Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску проходят также Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 лиц.

