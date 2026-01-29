Коммунальщики Киева не выдерживают и увольняются - депутат Рады

В условиях постоянных отключений света и отопления многие коммунальщики Киева и других городов Украины увольняются, устав от перегрузок и чрезмерной сверхурочной работы. Об этом заявил депутат Рады Алексей Кучеренко.

Среди коммунальщиков много пенсионеров, потому что зарплата небольшая. А от них постоянно требуют огромных усилий, да еще в сжатые сроки, не оплачивая достойно такой труд.

"Там какой-то прокурор живет, там – судья, [они] давят на управляющую компанию, чтобы их включали первыми", – сказал Кучеренко.

Накануне советник секретаря СНБО Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий заявила, что Киев стал уже невыносимым для жизни для многих киевлян, у которых неделями нет света и отопления. А вообще украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков. Теперь это "новая жизнь" для Украины.

На днях глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев призвал киевлян запасаться едой и водой, так как повреждения в энергосистеме очень существенные. А глава Деснянского района Киева Максим Бахматов не исключил рытья ям на улицах. В сети выкладываются ролики о полопавшихся в домах Киева трубах, затопленных подъездах, замерзшей канализации и т.п. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал это "ценой власти Зеленского", которому все это только выгодно ради картинки для Запада.

28 января жители Троещины вышли на митинг из-за длительного отсутствия света и отопления, перекрыв дороги. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан уезжать из города, если есть такая возможность.

Власти Украины, однако, излучают оптимизм. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что хотя у 600 тыс. потребителей в Киеве до сих пор нет света, зато уже "есть значительный потенциал", нужно просто ускорить ввод объектов в работу, составлен даже вожделенный график плановых отключений, которого все ждали.

Однако украинские эксперты не разделяют этого оптимизма. Украинцам не следует ожидать возобновления плановых графиков отключений электроэнергии, считает замдиректора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский. По его мнению, нужно копить воду и заказывать газ.

В Киеве и области одна из самых тяжелых ситуаций с энергетикой, признал Зеленский. С 16 января действует режим чрезвычайной ситуации.