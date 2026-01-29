Коммунальщики Киева не выдерживают и увольняются - депутат Рады

29 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Народов много - семья одна 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Коммунальщики Киева не выдерживают и увольняются - депутат Рады

В условиях постоянных отключений света и отопления многие коммунальщики Киева и других городов Украины увольняются, устав от перегрузок и чрезмерной сверхурочной работы. Об этом заявил депутат Рады Алексей Кучеренко.
Читайте также:

Среди коммунальщиков много пенсионеров, потому что зарплата небольшая. А от них постоянно требуют огромных усилий, да еще в сжатые сроки, не оплачивая достойно такой труд.

"Там какой-то прокурор живет, там – судья, [они] давят на управляющую компанию, чтобы их включали первыми", – сказал Кучеренко.

Накануне советник секретаря СНБО Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий заявила, что Киев стал уже невыносимым для жизни для многих киевлян, у которых неделями нет света и отопления. А вообще украинцы должны навсегда привыкнуть жить с угрозой блэкаута и учить этому детей и внуков. Теперь это "новая жизнь" для Украины.

На днях глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев призвал киевлян запасаться едой и водой, так как повреждения в энергосистеме очень существенные. А глава Деснянского района Киева Максим Бахматов не исключил рытья ям на улицах. В сети выкладываются ролики о полопавшихся в домах Киева трубах, затопленных подъездах, замерзшей канализации и т.п. Депутат Рады Артем Дмитрук назвал это "ценой власти Зеленского", которому все это только выгодно ради картинки для Запада.

28 января жители Троещины вышли на митинг из-за длительного отсутствия света и отопления, перекрыв дороги. Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан уезжать из города, если есть такая возможность.

Власти Украины, однако, излучают оптимизм. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что хотя у 600 тыс. потребителей в Киеве до сих пор нет света, зато уже "есть значительный потенциал", нужно просто ускорить ввод объектов в работу, составлен даже вожделенный график плановых отключений, которого все ждали.

Однако украинские эксперты не разделяют этого оптимизма. Украинцам не следует ожидать возобновления плановых графиков отключений электроэнергии, считает замдиректора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский. По его мнению, нужно копить воду и заказывать газ.

В Киеве и области одна из самых тяжелых ситуаций с энергетикой, признал Зеленский. С 16 января действует режим чрезвычайной ситуации.

Теги: киев, украина, блэкаут


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети