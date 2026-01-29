В Марий Эл подросткам вменили теракт и создание экстремистского сообщества

В Марией Эл перед судом предстанет группа подростков 15-17 лет. Им вменяют совершение террористического акта и организацию экстремистского сообщества.

По версии следствия, не позднее 24 февраля 2024 г. подросток – националист создал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество и пригласил в него двух своих друзей. Целью работы организации стали подготовка и совершение преступлений на почве расовой и национальной ненависти.

20 февраля – 17 мая 2024 гг. трое подростков в Йошкар-Оле нападали на иностранцев и местного жителя. В четырёх нападениях использовали кастет, резиновую дубинку, газовый баллончик и бейсбольную биту. Лидер банды в одном из мессенджеров призывал к экстремистской деятельности.

Также двое подростков вступили в неонацистскую организацию, запрещённую в России. 29 декабря 2024 г. они по указанию кураторов совершили теракт в деревне Рябинка – облили горючим и подожгли автомобиль с патриотической символикой. Сумма ущерба составила не менее 560 тыс. руб. Сейчас четверо членов сообщества разделены – двое арестованы, двое находятся под домашним арестом. Дело ушло в суд, сообщает СКР.