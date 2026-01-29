У россиян растет спрос на иномарки с пробегом, не попавшие под повышение утильсбора

Иномарки с пробегом мощностью до 160 л.с., не попавшие под повышение утильсбора, выросли в цене на 15%, инфляцию подогрел ажиотажный спрос. На этом фоне продавцы в Китае проиндексировали стоимость автомобилей, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Также изменились каналы поставок: до конца 2025 года импорт подержанных мощных иномарок шел через Белоруссию из Кореи и Европы, также участвовали в посредническом процессе и другие страны ЕАЭС, теперь же поставки переориентируются на Китай.

Особой популярностью у покупателей пользуются немецкие, корейские и японские бренды.

Участники рынка отмечают, что фокус импорта б/у автомобилей сместится на машины стоимостью 2-3 млн руб. Это приведет к усилению конкуренции внутри массового сегмента, где уже представлены китайские бренды, локализованные модели и российские автомобили.