29 Января 2026
Спорт Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

Свердловские дзюдоистки взяли два "золота" на открытии Первенства России среди юниоров

В Екатеринбурге стартовало Fonbet Первенство России по дзюдо среди юниоров, и уже в первый день две свердловские спортсменки завоевали "золото". Дзюдоистки Анастасия Созонова (в весе до 44 кг) и Анастасия Барабаш (до 48 кг) получили не только первое место в своей весовой категории, но и места в сборной Россию для выступления на международных соревнованиях.

Первенство России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Анастасия Созонова из Нижнего Тагила является воспитанницей СШОР "Уралец" и ученицей тренера Владислава Шелепова. Она впервые заняла высшую ступень пьедестала на подобных соревнованиях. Юная спортсменка смело шла к победе первые две схватки, а в финале поймала соперницу на удержание и принесла региону первую золотую медаль домашнего турнира.

Первенство России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Анастасия Барабаш из екатеринбургского СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова стала главной надеждой Среднего Урала в категории до 48 кг. Под руководством тренера Ольги Селяниной она уже завоевала звание Мастер спорта России по дзюдо и по самбо, вошла в состав сборной России и Свердловской области по дзюдо, неоднократно становилась победительницей и призером соревнований самого разного уровня по обоим видам спорта. Среди ее побед в 2025 году: Первенство России по дзюдо среди юниоров, финала VI летней Спартакиады молодежи России, XIII международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина". Помимо этого, она взяла "золото" в Международных соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин, бронзу в Первенстве Европы и многие другие награды по самбо.

Первенство России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Напомним, что всего на татами в Fonbet Первенство России Свердловскую область представляют 26 юниоров и 20 юниорок. Победа порядка 500 спортсменов из более чем 60 регионов страны обеспечивает денежный приз и место в сборной России.

Первенство России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

"Это очень важные соревнования для формирования сборной команды Российской Федерации, которая с этого года будет представлена под своим флагом на международных соревнованиях, на первенствах Европы и мира. Значимость соревнований подтверждается в том числе и тем, что руководство взрослой команды сборной смотрит на молодых дзюдоистов. Это ближайший резерв, это будущие олимпийские надежды нашей страны", — подчеркнул президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

Открытие Первенства России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Первенство России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Перед торжественным открытием Первенства было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией дзюдо Свердловской области и общественным Фондом ЦСКА. Президент Фонда ЦСКА Юрий Миронов и президент свердловской федерации дзюдо Сергей Воробьев поставили свои подписи, чтобы популяризировать дзюдо, помочь в организации и проведении будущих спортивных мероприятий, поддержать спортсменов, а также ознаменовать начало совместной работы по разным направлениям.

Первенство России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

"Федерация дзюдо Свердловской области – одна из сильнейших региональных федераций в стране. У региона большой опыт в проведении соревнований, турниры здесь всегда проходят на самом высоком уровне, поэтому мы решили провести Первенство России именно здесь. Нашим участникам, спортсменам, я хочу пожелать достойного выступления, занять свое место в рядах сборной команды России по дзюдо, а затем — успешно выступать на разного уровня международных соревнованиях, защищая флаг нашей России, и сделать так, чтобы гимн нашей страны звучал как можно чаще", — пожелал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Напомним, что соревнования проходят в Екатеринбурге во Дворце Дзюдо с 28 по 31 января. Призовой фонд составляет более 3 млн рублей, денежные премии – от 100 до 25 тысяч рублей – получат обладатели "золота", "серебра" и "бронзы".

"Эти соревнования являются очень важными для нас всех, потому что участвуют юниоры и юниорки. И они того возраста, который будет допущен в случае выполнения нормативных требований до Олимпийских игр", — отметил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

На открытии Леонид Рапопорт был награжден Благодарственным письмом Федерации дзюдо России за помощь в организации Первенства в Екатеринбурге, а координатор федерального партийного проекта "Единой России" Алексей Свалов — Благодарственным письмом Федерации за вклад в развитие дзюдо в Свердловской области.

Первенство России по дзюдо среди юниоров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Теги: Екатеринбург, Первенство России по дзюдо, юниоры, открытие


