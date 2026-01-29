Число пострадавших в массовом ДТП под Тюменью выросло до пяти

Число пострадавших в массовом ДТП с участием большегрузов, фуры и двух автомобилей на 32-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский Тюменской области выросло до пяти, сообщили Накануне.RU в информационном центре регионального правительства.

"В аварии пострадали пять человек: одному помощь оказана на месте, четверых пациентов доставили в ОКБ №2. Два пациента в тяжелом состоянии госпитализированы в профильное отделение, два пациента в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение", - сообщает областной депздрав.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, фура "Вольво" выехала на встречную полосу, задев автомобиль "Лада Гранта". Далее произошло столкновение с большегрузом "КамАЗ" и автомобилем "Ауди А6", после этого - лобовой удар с автомобилем "Газель Некст". В результате ДТП водитель автомобиля "КамАЗ" погиб.

Спасатели областной службы спасения совместно с другими экстренными службами ликвидировали последствия трагического ДТП.