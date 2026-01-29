СМИ: Трамп может нанести мощный удар по Ирану после провала переговоров

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения мощного удара по Ирану после того, как переговоры о ядерной программе Тегерана не принесли результатов, сообщает CNN.

Отмечается, что окончательного решения глава Белого дома пока не принял. При этом в среду президент США сообщил, что к Ирану направляется армада американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

Среди вариантов, которые Трамп рассматривает, — авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям, заявили источники канала.

На прошлой неделе руководитель Центрального командования вооруженных сил США вице-адмирал Брэд Купер прибыл с необъявленным визитом в Израиль. По информации СМИ, Купер планировал встречи с высокопоставленными представителями Израиля на фоне наращивания американских сил на Ближнем Востоке и возможного удара по Ирану.