В Москве дважды побит рекорд по количеству выпавшего снега

На жизнь москвичей продолжает влиять снегопад. Уже дважды побит рекорд по количеству выпавших осадков.

По итогам 28 января, снегопады принесли в Москву, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, 14 мм осадков (8 мм ночью и 6 мм днём). Это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 28 января, прежнее достижение принадлежало 2005 г. и составляло 13,7 мм.

За 27-28 января снегопад обрушил на столицу 27 мм небесной влаги или 51% от январской нормы. Обновлены суточные рекорды осадков также в подмосковных Можайске и Коломне, написал в своём telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Отметим, осадки скорректировали работу столичных аэропортов, а стоимость такси в снегопад выросла в Москве и области в два-три раза.