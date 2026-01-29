"Новых людей" на выборах в Госдуму возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

Федеральный список партии "Новые люди" на выборах в Госдуму-2026 возглавят ее председатель Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева.

Потенциально список могут усилить медийные фигуры, вовлеченные в партийную повестку через участие в партийных проектах. В настоящее время наиболее заметная кандидатура — телеведущая Анфиса Чехова, которая с 2025 года отвечает в партии за демографические проекты. Однако никаких гарантий ее участия в кампании пока нет.

Другими звездами могут оказаться блогеры и артисты, вовлеченные в партийную орбиту, в том числе в рамках партпроекта "Этичный блог". Эксперты считают выбор первой тройки логичным, но сомневаются в необходимости "раздувать" общефедеральную часть, демотивируя тем самым кандидатов из регионов, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, федеральный список "Единой России" на выборах в Госдуму может возглавить ее руководитель Дмитрий Медведев. Рейтинг экс-президента России сейчас выше, чем в 2021 году, а действующий президент вряд ли возглавит список на предстоящих выборах.