29 Января 2026
Происшествия В России
Фото: Игорь Кобзев / t.me/kobzevii

По делу об атаках беспилотников по аэродромам РФ предъявлены обвинения

Четверо водителей-дальнобойщиков из Челябинска обвиняются в участии в организованной группе, доставившей на трейлерах беспилотники к местам ударов 1 июня 2025 года.

Сами фигуранты заявляют о своей неосведомленности и утверждают, что их "использовали втемную". 28 января Басманный суд Москвы продлил до мая 2026 года срок содержания под стражей двум из них — Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Им инкриминируется совершение теракта группой лиц, повлекшего значительный ущерб.

По данным обвинения, Служба безопасности Украины создала террористическое сообщество для ударов по России. Для логистики была набрана группа водителей, которые, маскируя груз под каркасные дома, перевезли дроны с взрывчаткой. 1 июня операторы СБУ дистанционно запустили их с близкого расстояния к аэродромам в рамках операции "Паутина". Ущерб Минобороны предварительно оценен в 2 млрд руб. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Обвиняемые вину не признают. Их адвокаты настаивают, что это был рядовой коммерческий рейс, а водители не могли знать о содержимом груза. Защита ходатайствовала о смягчении меры препресечения, особенно для Рюмина, ссылаясь на проблемы со здоровьем, но суд оставил их под стражей. 30 января вопрос о продлении ареста рассмотрят для еще двух фигурантов, сообщает "Коммерсант".

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали теракт с применением дронов. В ведомстве подтвердили, что в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Правда, конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили.

Теги: беспилотники, атака, аэродромы, ВСУ, Украина, фуры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

