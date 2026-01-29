Госдеп: Следующий раунд переговоров Россия и Украина проведут без США

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, намеченный на 1 февраля, пройдёт в двустороннем формате без участия представителей США.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, присутствие США возможно. По словам дипломата, в случае американского присутствия специальный представитель президента Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер в переговорах участвовать не будут.

Также Рубио указал, что США и Евросоюз достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева.