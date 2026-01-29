МВД России рассказало о способах избежать вербовки в Сети

По данным МВД РФ, злоумышленники активно используют открытые данные из социальных сетей и мессенджеров для анализа интересов, уязвимостей и круга общения потенциальных жертв.

Ранее вербовка ассоциировалась со шпионажем, но сегодня под угрозой может оказаться любой пользователь интернета. Для безопасности в ведомстве рекомендуют ограничить публикацию личных данных, настроить приватность профилей, не вступать в дискуссии с незнакомцами на провокационные темы, не добавлять в друзья непроверенных людей и блокировать подозрительные аккаунты.

Особое внимание стоит уделить избеганию споров на провокационные темы, так как вербовщики часто ищут людей с активной позицией.

При признаках вербовки следует обращаться в правоохранительные органы, а детям — рассказывать о подозрениях взрослым.