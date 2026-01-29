29 Января 2026
Фото: Накануне.RU

США и Европа достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины

США и Евросоюз достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева.

Как заявил на слушаниях в Сенате госсекретарь США Марко Рубио, они предусматривают, в том числе, размещение войск Великобритании и Франции на Украине. "На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности", — указал глава внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что европейские страны не смогут реализовать такие меры без поддержки США, поскольку в последние десятилетия недостаточно инвестировали в оборону.

По данным Reuters, американские власти дали понять Украине, что получение гарантий безопасности Вашингтона зависит от подписания Украиной мирного соглашения с Россией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для мирного урегулирования будет подписано два отдельных документа: соглашение Украины с США из 20 пунктов и соглашение между США и РФ.

