В России в пять раз вырос спрос на услуги по уборке авто

В России подсчитали, каков спрос на услуги очистки автомобиля от снега.

Спрос на такую услугу в январе 2026 г. в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г. Об этом сказано в совместном исследовании платформ "Авито услуги" и "Авито спецтехника". По данным аналитиков, предложение услуг возросло в 2,3 раза в годовом сравнении. Средняя стоимость такой услуги по России стартовала от 1 тыс. руб., пишет ТАСС.

В начале 2026 г. различные регионы России оказались во власти непогоды, частью которой стали мощные снегопады. Особенно сильно пострадала Камчатка – технику для разбора завалов пришлось доставлять туда самолётом Минобороны. Пострадала также столица России: осадки скорректировали работу аэропортов, а стоимость такси в снегопад выросла в Москве и области в два-три раза.