С "Почты России" скоро все разбегутся, - Матвиенко

Пока Госдума планирует заслушать доклад о состоянии дел у "Почты России", в Совете Федерации призывают поторопиться с решением проблем монополиста.

"Сколько можно жевать эту тему? Ну так нельзя, ну невозможно. <…> скоро все там [в "Почте России"] разбегутся. Зарплаты маленькие, условия [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать", - сказала спикер СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты. Она поручила вице-председателю Совета Федерации Владимиру Якушеву заняться этой темой.

Тему плачевного финансового состояния "Почты России" поднимали две недели назад на открытии весенней сессии Госдумы. Депутат от КПРФ Николай Харитонов сообщил, что ему и многим другим парламентариям поступило обращение от председателя профсоюза "Почты России" Анатолия Назейкина с просьбой на законодательном уровне разобраться с проблемами монополии, в том числе финансовыми. "Ситуация непростая. Руководитель [профсоюза] просит помочь законодательно", - сказал Харитонов.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") сообщил, что разговаривал по этому поводу с вице-премьером российского правительства Дмитрием Григоренко. Тот, в свою очередь, сообщил, что 3 января президент дал поручение кабинету министров до 1 февраля принять меры по обеспечению устойчивой работы "Почты России".

В итоге депутаты пришли к решению, что после 1 февраля о состоянии дел в "Почте России" им доложит председатель комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"). Последний еще в июле 2025 года упомянул, что в осеннюю сессию Госдумы IT-комитет планирует работать над мерами по оздоровлению "Почты России". Осенняя сессия закончилась в декабре 2025 года.