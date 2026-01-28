Белогородцев не пустят в пункты временного обогрева с домашними животными

Жителей Белгорода не будут пускать с животными в пункты временного обогрева в случаях ЧП: отключений электроэнергии и тепла.

"В связи с тем, что пункты временного обогрева — это в основном школы и детские сады, куда придут маленькие дети, к большому сожалению, животных туда принять не сможем. Потому что речь идет о безопасности и здоровье детей — это самое важное. Поэтому на первоначальном этапе животные останутся дома. А дальше мы будем вместе принимать другие решения", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В пунктах временного обогрева граждане смогут погреться, зарядить телефон, выпить горячий чай, "получить ответы на возникающие вопросы".

"Конечно, если ситуация будет максимально тяжелая, будем переходить к следующему этапу — разворачиванию ПВР и перемещению жителей в другие муниципалитеты и регионы", - добавил губернатор.

По данным ВЦИОМ на июль 2024 года, 66% россиян имеют домашних животных, причем кошки есть у 49% респондентов, а собаки — у 34%.