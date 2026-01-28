Минобрнауки планирует отказаться в дипломах от общих квалификаций

Министерство науки и высшего образования РФ планирует отказаться от указания в дипломах общих квалификаций.

Предполагается, что после перехода на новую модель высшего образования в дипломах будут указывать конкретную квалификацию: химик-исследователь, преподаватель химии, горный инженер, инженер-металлург, инженер-технолог и т.п. Перечень присваиваемых выпускникам квалификаций утвердит Правительство.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что все дипломы бакалавра и магистра, полученные ранее, сохранят статус документа о высшем образовании.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил проект по переходу на новую систему высшего образования до 2030 года. Его начали реализовывать еще в 2023 году сначала в шести вузах, позже присоединились еще 11. В новой модели изменятся названия: бакалавриат станет называться базовым высшим образованием, а магистратура - специализированным высшим. Что произойдет еще, кроме изменения названий, так и неясно.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ), который вызвался быть в авангарде апробации новой модели, Владимир Литвиненко недавно заявил, что есть риск фиктивной переделки "болонской модели" в новую "национальную модель" без сущностных изменений. Так, только СПГУ представил свою концепцию новой образовательной модели и начал ее реализовывать. Во всех остальных вузах ограничились поправками в духе "как приукрасить программы бакалавриата или магистратуры либо провести эфемерные новации, переименовав бакалавра в инженера". Сам Литвиненко постоянно говорит о разрушенном в значительной степени инженерном образовании в России.