Прокуратура нашла нарушения в работе оператора котельной Теплой Горы

Прокуратура Прикамья подвела итоги проверки по факту аварии на котельной в Горнозаводском округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края провела проверку по факту аварийной ситуации на котельной, расположенной в поселке Теплая Гора Горнозаводского муниципального округа Пермского края, по результатам которой в деятельности "Тепловод" выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности.



Кроме того, в ходе ранее проведенных надзорных мероприятий в деятельности организации отмечены факты несоблюдения требований законодательства о теплоснабжении и водоснабжении, что повлекло нарушение прав жителей Теплая Гора и Пашия на получение качественных коммунальных услуг.



По результатам проведенных проверок директору "Тепловод" внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения, произвести потребителям перерасчет платы на некачественные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях.



Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Горнозаводского района.

