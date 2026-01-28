Фицо назвал ложью сообщение о том, что он обеспокоен психологическим состоянием Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ложью информацию о том, что он якобы выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США Дональда Трампа.

Политик заявил, что не выступал на саммите, который состоялся в Брюсселе. По его словам, он ни с кем из европейских лидеров не обсуждал свою встречу с Трампом даже неформально, передает РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер Словакии на встрече с европейскими лидерами на прошлой неделе якобы выражал обеспокоенность в связи с "психологическим состоянием" президента США после встречи с ним во Флориде.

В прошлом году в СМИ появились слухи о здоровье Трампа, в частности, о возможных осложнениях хронической венозной недостаточности – диагноз был поставлен президенту США в июле. Журналисты обсуждали большой синяк на тыльной стороне правой ладони у Трампа, который он периодически замазывал гримом. Также было замечено, что у главы Белого дома сильно отекают голени и лодыжки.