28 Января 2026
Происшествия
Фото: Накануне.RU

В Прикамье юношу, пытавшегося затушить Вечный огонь, будут судить за реабилитацию нацизма

В Пермском крае 18-летнего жителя села Карагай будут судить за попытку потушить Вечный огонь на мемориале, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Молодому человеку предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, а именно в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

По данным следствия, ночью 7 мая 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к мемориальному комплексу воинам, павшим в Великой Отечественной войне, в селе Карагай. Чтобы публично осквернить символ воинской славы, он взял цветы с плиты мемориала и поместил их в пламя Вечного огня, пытаясь его потушить. После этого он разбросал обгоревшие цветы по территории комплекса. Его действия были записаны камерами видеонаблюдения.

Личность нарушителя установили сотрудники полиции. Фигурант полностью признал свою вину. На момент совершения преступления он не достиг совершеннолетия.

Теги: юноша, вечный огонь, реабилитация нацизма


