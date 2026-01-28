Володин: Работа фотографов в Госдуме запрещена ради их же психики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал причину, по которой фотокорреспондентам СМИ больше нельзя будет работать в нижней палате парламента. Политик облёк запрет в заботу о психике самих фотографов.

По мнению Володина, если депутаты постоянно работают в присутствии фотографов, они будут думать о том, как лучше выглядеть в кадре. Спикер Госдумы полагает, что фотографы, как правило, запечатлевают моменты, когда депутаты проявляют "не очень правильные черты характера". Например, зевают, "не то потрогал или посмотрел".

"К чему это придет? Серьёзным отклонениям с психикой. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы – это все вторично", – цитируют "Ведомости" Володина.

21 января 2026 г. в Госдуму на пленарное заседание не пустили фотокорреспондентов парламентского пула СМИ – разрешили снимать только операторам видеокамер. До сих пор фотографов пускали на заседания. За день до этого Володин публично отчитал фотографов за несознательность и стремление показать депутатов "в плохом виде".

"Вы хотите, чтобы в парламенте росла политическая культура, а сами замерзли в 90-х или даже в конце 80-х. Вы сначала перестройте себя, а потом уже оценивайте других", - заявил председатель.