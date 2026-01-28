В Екатеринбурге построят центр обработки данных за 3 млрд рублей

Через два года в Екатеринбурге будет построен современный центр обработки данных. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Центр планируется возвести для нужд IT-компаний, крупных ритейлеров, сотовых операторов и промышленных предприятий. Соответствующее соглашение заключено Агентством по привлечению инвестиций региона с ООО "ЦОД ЕКБ". Инвестиции в проект превысят 3 млрд рублей.

Согласно проекту, в Екатеринбурге построят шестиэтажное здание. Будет создано 29 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Как отмечают в департаменте, инвестор имеет богатый опыт строительства и ввода в эксплуатацию ЦОД, в том числе в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Ожидается, что центр обработки данных появится в столице Урала в 2028 году.