Врачам насчитали среднюю зарплату почти 150 тыс. рублей

Средняя заработная плата врачей в сфере ОМС в 2025 году достигла 147 тыс. рублей в месяц, заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, у среднего медицинского персонала средняя зарплата выросла до 71 тыс., у младшего - до 60 тыс.

Публикуемые в интернете вакансии предлагают зарплаты врачам в большинстве регионов в 1,5-3 раза ниже. А сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал ранее говорил, что зарплаты врачей в регионах мизерные - около 50 тыс. рублей на ставку. Возможно, у врачей зарплата считается так же, как и у учителей, - за всю нагрузку, которая зачастую достигает двух ставок на одного работника. Последние заинтересованы в том, чтобы заработать, и взваливают на себя дополнительную нагрузку.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что такой уровень средней зарплаты не может быть достигнут при работе на одну ставку. Власти учитывают всю нагрузку на врачей, чтобы повысить цифры, но это достигается жуткими перегрузками. Он призывает провести анализ, чтобы выяснить сколько в среднем работают врачи, медсестры и фельдшеры в системе ОМС.