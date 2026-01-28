Под Тюменью произошло массовое ДТП: есть погибший

Сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы работают на месте дорожной трагедии на 32-м километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский. Здесь произошло массовое ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, фура "Вольво" выехала на встречную полосу, по дороге касательно задев автомобиль "Лада Гранта". Дале произошло столкновение с большегрузом "КамАЗ" и автомобилем "Ауди А6", после этого - лобовой удар с автомобилем "Газель Некст". Большегруз "Вольво" в результате съехал в кювет и ударился в дерево. Водитель заблокирован в помятой кабине, его пытаются спасти.

Водитель автомобиля "КамАЗ" также заблокирован, он погиб. Травмы получили водитель и пассажирка "Ауди", семейная пара и водитель "Газели".