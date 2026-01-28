28 Января 2026
в россии
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Комитет Госдумы одобрил увеличение лимита переработок

Комитет Госдумы по труду поддержал правительственный законопроект о том, чтобы увеличить лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год.
Власти надеются таким образом снизить проблему нехватки кадров и закрыть вакансии без привлечения новых кадров, а за счет переработок. Соответственно, работникам дадут возможность подзаработать. Законопроект обсуждали в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Профсоюзы хотят, чтобы у работодателя это было закреплено в трудовом договоре с каждым работником, говорит замглавы правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Наталья Анохина. А также чтобы сверхурочная работа сверх 120 часов в год оплачивалась в двукратном и более размере. Сейчас в тексте законопроекта стоит формулировка "не менее двойного размера", а первые 120 часов должны оплачиваться так: первые два часа (в день) - с коэффициентом 1,5, последующие часы - с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа (в год) - с коэффициентом 2.

Актуальность меры связана в тем, что институт сверхурочной работы востребован россиянами: около 90% готовы работать сверхурочно, считают в Правительстве. Но о том, чтобы заставлять трудиться сверх нормы, речь не идет, подчеркивают законодатели. Это возможно только с письменного согласия работника.

В Минтруда ранее прогнозировали кадровый дефицит в стране более 3 млн человек к 2030 году. Однако официальные заявления властей явно не соответствуют фактически сложившейся нехватке кадров на предприятиях. Так, по данным информационно-аналитического комментария ЦБ "Мониторинг предприятий", дефицит кадров составляет сейчас 23%, то есть не хватает практически каждого четвертого работника. Это около 20 млн человек, если считать этот процент от общего количества трудоспособных россиян.

