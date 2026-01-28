В Свердловскую область на смену морозам идут аномальные снегопады

В Свердловскую область на смену сильным морозам придут аномальные снегопады. Такой прогноз на ближайшие дни дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, сейчас фронт принес сильные снегопады в центр европейской территории России. В ближайшие дни он будет ориентирован с запада на восток, после чего, оказавшись в широтном потоке воздуха, на несколько дней обеспечит выпадение осадков на Среднем Урале.

"К концу текущей недели высота снежного покрова в Свердловской области прирастет, согласно расчетам, на 12-25 см. На крайнем севере и крайнем юге области – на 4-9 см", - отмечается в прогнозе.

Напомним, на прошлой неделе на Средний Урал пришли морозы до -43 градусов. Аномальные холода в регионе держались до 25 января.