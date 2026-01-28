Токаев назвал Казахстан одним из лидеров по нелегальному выводу капитала в крипте

Казахстан является одним из мировых лидеров по нелегальному выводу капитала в криптовалюте, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

"Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге. В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объему выведенного капитала", - заявил Токаев.

Он добавил, что осужденных за такие преступления почти нет.

"Поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей для сокрытия реальных оборотов. Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога. С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования", - добавил Токаев.