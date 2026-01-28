В Салехарде произошел пожар в многоквартирном доме

В Салехарде произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о возгорании в доме 18 по микрорайону Богдана Кнунянца поступило в 12.16. На момент прибытия первых подразделений из окон первого этажа шло открытое горение.

В ходе разведки пожарные эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей. Еще 25 жильцов покинули здание самостоятельно. Открытое горение было ликвидировано к 13.18. По предварительным данным, пострадало три человека, погибших нет