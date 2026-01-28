Тина Канделаки через суд узаконила увеличение участка захоронения родителей

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки через суд узаконила увеличение размеров участка захоронения своих родителей. Для этого ей пришлось обратиться в Савеловский районный суд Москвы с иском в адрес ГБУ "Ритуал" – крупнейшей в России похоронной фирмы.

"Суд установил, что истец обратилась к ответчику с заявлением о признании участка с захоронениями родителей в существующих границах, что было необходимо для проведения работ по его благоустройству. ГБУ "Ритуал" разъяснил Канделаки, что документы на увеличение размеров предоставленного участка в архиве кладбища отсутствуют, для признания размера участка в существующих границах необходимо обратиться в суд", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Об участке на каком кладбище идет речь – не сообщается.