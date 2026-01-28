Мэрии Нижнего Тагила грозит штраф в 3,5 млн за установку гигантского триколора

Администрации Нижнего Тагила грозит штраф в размере 3,5 млн рублей за установку флагштока за 30 млн рублей. Об этом сообщает свердловское УФАС.

Напомним, что еще в августе ФАС выявила сговор при установке 50-метрового флагштока с триколором в Нижнем Тагиле. По данным управления, в сговор вступили МКУ "Служба заказчика городского хозяйства", МБУ "Тагилгражданпроект" и АО "Тагилдорстрой", что привело к нарушению антимонопольного законодательства. Якобы "Тагилдорстрой" участвовал в подготовительных совещаниях, знал все условия будущего заказа и даже за два месяца до аукциона купил флагшток. На работы же и благоустройство, согласно контракту, отводилось всего четыре недели.

ФАС уверена, что из 30 млн рублей, которые предполагалось потратить на исполнение заказа, реальная сумма, которая была потрачена на работы, составила порядка 5 млн, а 24,98 млн составил доход компании от картельного сговора.

Пока штраф еще не наложен, решение примет Свердловский арбитражный суд. Следующее заседание запланировано на 25 февраля.

Напомним, что стоимость флагштока вызвала возмущение даже у патриотических блогеров, которые отмечали, что на эти деньги можно было бы закупить оборудование для российских бойцов. Год назад в День города дорогостоящий флагшток повредил ветер, конструкцию пришлось ремонтировать.