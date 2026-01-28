В одном из районов Луганщины погибли трое сотрудников больницы

В Антрацитовском районе ЛНР погибли трое людей.

Сегодня утром на трассе между поселками Ребриково и Македоново столкнулись два автомобиля. Одна из машин – авто медиков из Ровеньковской больницы, на котором двух больных везли для консультации в Луганск. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате аварии погибли водитель и младшая медсестра, а также пациентка, которая также являлась сотрудницей больницы (работала санитаркой).

"Ещё двое госпитализированы. В Ровеньковскую горбольницу – тяжёлый пациент с серьезными травмами. Кроме того, в больницу города Антрацит доставили ещё одного пострадавшего в ДТП. У него состояние средней степени тяжести. К сожалению, погибли наши сотрудники. Приношу глубочайшие соболезнования семьям и близким", - цитирует министра пресс-служба правительства ЛНР.