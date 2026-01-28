Игорь Мартынов оценил активность развития спортинфраструктуры в Камызякском районе Астраханской области

В ходе рабочей поездки в Камызякский район председатель Астраханской областной Думы Игорь Мартынов совместно с заместителем председателя комитета Думы по экономике и инвестиционной политике Андреем Маркиным и главой района Михаилом Черкасовым побывал в ФОК закрытого типа в городе Камызяке.

Спортобъект возвели в рамках федерального проекта «Спорт—норма жизни» нацпроекта «Семья», который с 2025 года стал правопреемником национального проекта «Демография».

Общая площадь ФОКа - почти 1,5 тысячи кв метра. /В муниципалитете это первый спортивный объект подобного формата. На 1 этаже ФОКа размещен спортивный зал для занятий по различным видам спорта – мини-футбол, баскетбол, волейбол, восточные единоборства. На 2 этаже оборудован тренажерный зал и зал общефизической подготовки.

В ходе посещения Михаил Черкасов спикеру, что развитию физкультуры и спорта на территории района активно помогают нацпроекты: открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, проводится реконструкция спортивных и школьных площадок, ремонт школьных спортивных залов, обновляется их материально-техническая база.

Последние несколько лет самым популярным видом спорта у камызякцев остается футбол. За последний год число участников футбольного клуба «Каспиец» увеличилось более чем на тридцать процентов. Сейчас в составе клуба занимается две взрослые команды и три детских - с 10 до 15 лет. Если раньше тренировки юных спортсменов круглогодично проходили на открытом стадионе, то с появлением нового ФОК в городе Камызяк футболисты имеют возможность заниматься в закрытом зале.

В ходе рабочей поездки спикер регионального парламента поздравил победителей Всероссийского проекта Российского футбольного союза по привлечению детей и подростков к занятиям футболом «Футбол в школе» - учеников Лицея №1 имени А.П. Гужвина и учителя физической культуры Татьяну Маркову. Игорь Мартынов также передал футбольный инвентарь ученикам образовательного учреждения.

«Дорогие ребята! Пусть победа во всероссийском проекте станет для вас не только ярким воспоминанием, а импульсом к дальнейшим спортивным победам и достижениям. Продолжайте заниматься спортом, развивайте свои таланты, верьте в себя и свою команду!» - подчеркнул Игорь Мартынов.