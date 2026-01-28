За пять лет незаконная рубка леса сократилась почти в четыре раза – Рослесхоз

За пять лет незаконная рубка леса снизилась почти в четыре раза: с 1,1 млн кубометров в 2020 году до 0,3 млн кубометров в 2025 год.

"Самовольных промышленных рубок практически не осталось. В этом большой вклад запрета на вывоз из страны круглого леса и введения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины", - сообщил глава Рослесхоза Иван Советников в Совете Федерации.

Между тем, проблемой остаются несанкционированные свалки в лесах, особенно это касается лесов вокруг крупных городов. Сенаторы напомнили главе Рослесхоза, что подготовили по этому поводу законопроект, но Госдума на дает ему пройти дальше первого чтения, а свалки тем временем растут.

"Мусор в лесах – бич лесного хозяйства, особенно в больших городах. Единственный вариант – дожать закон. Там есть определенные противоречия и сложности, но мы хотим ускорить его принятие. Там заложены неплохие нормы. Если свалка уже случилась – ответственность должны разделять региональные операторы", - отметил Советников.