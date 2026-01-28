Богомолов: "Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми"

Режиссёр Константин Богомолов высказался о критике своего назначения и.о. ректора школы-студии МХАТ.

"Коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы – не мой способ существования. Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Все эти разговоры – пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить "чужим". Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя", - сказал Богомолов в интервью "Известиям".

Пост стал вакантным после смерти прежнего ректора, актёра Игоря Золотовицкого. Позже министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Утверждение именно такой кандидатуры министр объяснила профессионализмом Богомолова.

По мнению выпускников учреждения, назначение Богомолова "нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории". Например, предыдущие ректоры Школы-студии были её выпускниками, Богомолов же окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС. Копию письма опубликовали в соцсетях различные актёры, среди которых – Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие.